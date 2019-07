Putin proponuje Zełenskiemu kapitulację

Kreml poinformował, że omawiano m.in. sytuację humanitarną w Donbasie. Z doniesień medialnych wynika, że papież po raz kolejny zaapelował do rosyjskiego przywódcy, by „dołożył wszelkich starań", aby wojna na wschodzie Ukrainy się zakończyła. Z wywiadu, którego Putin udzielił przed wylotem do Rzymu włoskiej gazecie „Corriere della Sera", wynika, że to nie będzie takie łatwe.

Wojna albo wojna

To stara oferta Rosji, przedstawiona już nowemu prezydentowi Ukrainy. Od początku konfliktu Moskwa utrzymuje, że nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w Donbasie. Tymczasem władze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) poinformowały w poniedziałek, że w ciągu zaledwie dwóch tygodni rosyjskie władze wydały już tam ponad 2 tys. paszportów. Kolejnych 13 tys. mieszkańców Doniecka i okolic stoi w kolejce po rosyjskie obywatelstwo, dostaną go w rosyjskim Rostowie. Autobusy w Doniecku i Ługańsku podstawiane są za darmo. Nie wiadomo natomiast, ilu nowych obywateli z Rosji pojawiło się w tak zwanej ługańskiej republice.

Jeszcze w maju szef nieuznawanej przez żadne państwo na świecie DRL Denis Puszylin przyznał w rozmowie z „Plusem Minusem", że również skorzysta z decyzji Putina. – Jestem obywatelem DRL i dlatego też będę składał dokumenty, by otrzymać rosyjski paszport – mówił.

Namawiając Zełenskiego, na łamach włoskiej gazety, do rozmów z „współobywatelami", Władimir Putin nie był więc do końca szczery. Co więcej, na początku lipca poprosił MSW, by zaproponowało mechanizm uproszczenia nadania obywatelstwa rosyjskiego dla wszystkich obywateli Ukrainy.

– Presja Moskwy będzie coraz większa. Gdyby Kreml uciął wsparcie finansowe i militarne dla tych pseudorepublik, problem szybko rozwiązałby się sam. Byłoby co najmniej dziwne, gdyby prezydent Ukrainy usiadł rozmawiać o losie Ukrainy z ludźmi, którzy przysięgali na wierność Rosji – mówi Mychajło Paszkow, ekspert ds. polityki międzynarodowej kijowskiego Centrum Razumkowa. – Rozpoczęcie bezpośrednich rozmów z tymi osobami oznaczałoby przyjęcie rosyjskiej narracji o tym, że na wschodzie Ukrainy trwa „wojna domowa". Dlaczego miałyby wtedy wciąż obowiązywać zachodnie sankcje wobec Rosji? Idąc zgodnie z narzuconym przez Putina scenariuszem, dojdziemy do tego, że bezprawnej aneksji Krymu też nie było. To droga do kapitulacji Ukrainy – dodaje.