Bielecki: Nie dajmy się zaskoczyć Bidenem

Jeśli PiS utrzyma się u władzy po wyborach do Sejmu, Niemcy są gotowe nawiązać z Polską bliższą współpracę, traktować Warszawę jako kluczowego partnera w UE. Na to składają się zawiedzione nadzieje na radykalne reformy we Francji, ale też porażka systemu podziału uchodźców czy podcięcie europejskiej obronności przez Fort Trump, co nauczyło Berlin, że przeciw Polsce nie da się budować zjednoczonej Europy.

Poniżej dalsza część artykułu