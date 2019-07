Szułdrzyński: Inwestycja Morawieckiego

Największym ryzykiem w ocenie polskiej delegacji był wybór Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Paradoksalnie nie chodziło w tym sprzeciwie o kwestię praworządności – przecież poparta ostatecznie przez Polskę Ursula von der Leyen nie jest entuzjastką zmian w wymiarze sprawiedliwości serwowanych przez PiS, publicznie mówiła też o wspieraniu antypisowskiej opozycji. Znacznie bardziej chodzi tu o wizję przyszłości Unii Europejskiej. Polacy uznali, że Timmermans ma wizję UE, której nie będzie się dało pogodzić z polskim interesem. Rozumowanie było mniej więcej takie: Timmermans z kwestii praworządności oraz walki z realnym i wyimaginowanym populizmem, a także zwolennikami demokracji nieliberalnej uczynił główny polityczny wehikuł i jeśli stanie na czele Komisji, zmieni ją w narzędzie politycznej wojny. Polscy dyplomaci uznali, że to nie Polska jest tu głównym daniem, lecz Węgry, które są częścią europejskiej frakcji chadeckiej. Uznali, że Polska miała być jedynie przystawką w próbie ideologicznego uderzenia w europejskich konserwatystów z różnych frakcji przy użyciu Komisji Europejskiej. Dlatego też premier Morawiecki wykorzystał wszystkie możliwe środki, by nominację Timmermansa storpedować.

Wybór Ursuli von der Leyen ma dla polskiego rządu kilka atutów. Znacznie ważniejsze niż jej poglądy na praworządność w Polsce jest to, jaka wizja Europy jest jej bliska. Do niemieckiej chadeczki jest Polsce (i to nie tylko PiS, ale też PO) znacznie bliżej niż do holenderskiego socjalisty. W sprawach kluczowych, takich jak przyszłość europejskiego wspólnego rynku, polityki bezpieczeństwa, współpracy z NATO czy stosunku do Rosji, poglądy dotychczasowej szefowej niemieckiego MON są Warszawie na rękę.