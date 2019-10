Jesień szybkich zmian

Emeryci mogą więc liczyć na ustanowienie 13. emerytury stałym świadczeniem oraz zapisanie w prawie zapowiedzianej na 2021 r. 14. emerytury. Na liście obietnic widnieje też podwyższenie pensji minimalnej. Polacy zapewne zostaną też szybko „obdarowani" środkami z OFE. Przypomnijmy, że na prywatne konta emerytalne ma trafić 85 proc. aktywów odkładanych w funduszach emerytalnych, pozostałe 15 proc. trafi do budżetu w ramach opłaty przekształceniowej (chyba że wybierze się wariant przeniesienia wszystkich aktywów do ZUS). Przed wyborami ten temat dziwnie zniknął z agendy rządowej.

Języczkiem u wagi będzie kwestia zniesienia ograniczenia 30-krotności składek do ZUS, co poważnie dotknie około 300 tys. dobrze zarabiających Polaków, zatrudnionych głównie na umowę o pracę, oraz ich pracodawców. Uderzy też w duże globalne firmy o wysokich standardach korporacyjnych, niekombinujące i niezachęcające pracowników do przejścia na umowę śmieciową czy działalność gospodarczą. Nieprzypadkowo temat ten, choć zaplanowany już jako przychód we wstępnym budżecie na przyszły rok, nie został wyjaśniony przed wyborami parlamentarnymi. Pytanie też o przyszłoroczne, kontraktowane z wyprzedzeniem ceny energii dla tej grupy wyborców, bo w przypadku gospodarstw domowych za pewnik można przyjąć ich niezmienność. Czasu jest niewiele. Z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, zmiany te nastąpią już w najbliższych dniach czy tygodniach. Skąd tak krótki horyzont czasowy i sugerowany pośpiech? Odpowiedzią i wyjaśnieniem zagadki są planowane na wiosnę wybory prezydenckie.