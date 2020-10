Andrzej Stec: Spektakularny dzień na parkiecie

I wcale nie chodzi o przyznaną w tym dniu Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii – tegoroczni laureaci badali, jak działają właśnie aukcje. Rekordowych liczb można wymieniać bez liku: najwyższa wartość rynkowa spółki (ok. 70 mld zł), przewyższająca PKN Orlen, PZU i KGHM razem wzięte, najwyższa wartość dziennych obrotów (4 mld zł), największe IPO, czyli pierwsza oferta publiczna (10 mld zł), i – co chyba najważniejsze – okazałe zyski inwestorów zmęczonych wieloletnią słabością naszej giełdy wobec bijących rekordy giełd zachodnich.

Drobni inwestorzy, którzy zaakceptowali wyższe giełdowe ryzyko inwestycyjne i kupili dwa tygodnie temu akcje Allegro w ofercie publicznej, zarobili nawet 70 proc. Szybko i łatwo. Była wysoka redukcja złożonych zleceń, sięgająca 85 proc. (inwestor indywidualny otrzymał tylko 15 proc. zamówionych papierów), ale nawet biorąc to pod uwagę, stopa zwrotu wszystkich zaangażowanych w ofertę pieniędzy robi wrażenie – ok. 10 proc. Dużo, w porównaniu ze średnio 0,5-proc. oprocentowaniem rocznych lokat.

Jeden udany debiut, nawet tak spektakularny, niestety nie zmienia obrazu polskiego rynku kapitałowego – dość szarego. W tym roku z parkietu zejdzie 15 emitentów, z reguły spółek o mocnych fundamentach. Zadebiutuje zaledwie trzech. Firmy nie garną się, aby właśnie na giełdzie szukać pieniędzy na inwestycje. Z jednej strony zniechęca ich niepewność w gospodarce, z drugiej – przeregulowany rynek kapitałowy. Od lat w Unii Europejskiej trwają prace nad wzrostem jego roli w finansowaniu inwestycji. W Polsce natomiast od lat pracuje się nad strategią rozwoju rynku kapitałowego, której jednym z zadań ma być właśnie wyeliminowanie prawnych barier w jego rozwoju. W obu przypadkach na razie niewiele z tego wynika. A szkoda. Bo Allegro wysłało dziś jasny sygnał do potencjalnych technologicznych emitentów: pieniądze na rynku są i na nich czekają. I to pomimo niepewności.

Rynek nie zna próżni. Jeśli nic się nie zmieni, to już w przyszłym roku rolę giełdy w finansowaniu inwestycji może przejąć nad Wisłą tzw. crowdfunding udziałowy, czyli prosta i szybka sprzedaż akcji przez spółki w internecie, bez większych wymagań prawnych i restrykcji (co niesie ze sobą o wiele większe ryzyko dla inwestorów). Obecnie limit takich ofert sięga 1 mln euro, a już wkrótce – dzięki zmianom przepisów w UE – ma wzrosnąć aż do 5 mln euro (ok. 22,5 mln zł). To dla średniej wielkości polskiej spółki wystarczająca wielkość emisji, aby wypisać się z tradycyjnego systemu finansowego. I dobrze, że warszawska giełda wydaje się to rozumieć, pracując nad swoimi technologicznymi nowinkami.