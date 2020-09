Zimoch: Opozycja jest gotowa na wybory

Polityk KO ocenił też sytuację w Zjednoczonej Prawicy po głosowaniu w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. - Widziałem to już w ciągu dnia: nerwowe ruch, rozmowy, nawet pytania w czasie obrad od posłów Solidarnej Polski, wychodzenie na papierosa, spoglądanie na to co robią ci, którzy decydują o losach rządzącej koalicji. Słyszałem również szczerą wypowiedź posła Zjednoczonej Prawicy po głosowaniu, kiedy złapał się za głowę i powiedział: „co ja teraz zrobię, jak w weekend mam jechać na wieś do chłopów”, więc na pewno są tam nerwowe ruchy. Dla wielu posłów jest to na pewno problem, by teraz rozmawiać normalnie z rolnikami, czy hodowcami, a wielu odczuwa też pewny niepokój, że rzeczywiście może dojść do przyśpieszonych wyborów – mówił Zimoch.

Poseł skomentował również powstanie nowego ruchu Rafała Trzaskowskiego. - Ruch Rafała Trzaskowskiego ma być dodatkowym nurtem obywatelskim dla wzmocnienia KO. Ten ruch jest absolutnie konieczny - pokazała to kampania prezydencka, w której działało dużo osób, nie chcących być członkami partii i zrażonych do nich, a w ruchu obywatelskim chcą działać – ocenił polityk KO.