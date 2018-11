Krewni ofiar MH17 skarżą Rosję do Trybunału Europejskiego

Ministerstwo obrony Holandii [CC0], via Wikimedia Commons

Rodziny ofiar katastrofy samolotu MH17 składają skargę przeciwko Rosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - poinformowała telewizja Nederlandse Omroep Stichting. 95 krewnych ofiar zarzuca Rosji naruszenie podstawowych praw w związku z zestrzeleniem samolotu linii Malaysia Airlines nad wschodnią Ukrainą 17 lipca 2014 roku i przedłużające się dochodzenie.

Osoby składające pozew to krewni siedemdziesięciu pasażerów zestrzelonego samolotu.

Skarga jest składana do Trybunału w Strasburgu pół roku po tym, jak Międzynarodowy Zespół Śledczy podczas konferencji prasowej przedstawił dowody na rosyjskie zaangażowanie w atak na samolot. Zgodnie z przepisami skargę do Trybunału należy wnieść do sześciu miesięcy po ujawnieniu nowych faktów.

Holenderska Rada ds. Bezpieczeństwa (OVV) już wcześniej twierdziła, że pocisk został, który trafił samolot lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur, został wystrzelony z terytorium wschodniej Ukrainy - obszaru znajdującego się pod kontrolą prorosyjskich rebeliantów.

Holandia i Australia oficjalnie uznały Rosję za odpowiedzialną za katastrofę samolotu MH17. - Domagamy się, aby Rosja wzięła na siebie odpowiedzialność i w pełni współpracowała w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości dla ofiar lotu MH17 i ich krewnych - mówił holenderski minister spraw zagranicznych Stef Blok.

Według zespołu śledczego pocisk Buk został wystrzelony przez 53. brygadę przeciwlotniczą z Kurska, część rosyjskiej armii. Wystrzelenie pocisku nastąpiło z obszaru znajdującego się w rękach separatystów.

W katastrofie zginęło 298 osób, w tym 196 Holendrów.