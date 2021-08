Polska dynastia w kajakach

Kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio. Nie mamy dziś chyba w polskim sporcie wspanialszej drużyny.

Kobieca dwójka to osada-instytucja, prawdziwy fenomen. Nasze kajakarki zdobywają olimpijskie medale od 2000 roku, a każdy kolejny jest kontynuacją poprzedniego. Nie ma tu przypadku, to wręcz dynastia. Zmieniają się nazwiska, a ich podium jest pewne jak amen w pacierzu. Nikt tak pięknie w polskim sporcie nie przekazuje genu sukcesu i doświadczenia.



Naja na podium igrzysk stanęła trzeci raz z rzędu, ale dwa poprzednie brązy zdobyła z Beatą Mikołajczyk. Mikołajczyk - zanim zaczęła pływać z Nają - została wicemistrzynią olimpijską z Anetą Konieczną. Ona uczyła się kajakarstwa, patrząc na sukcesy Beaty Sokołowskiej i Anety Pastuszki.



Podobno trener Tomasz Kryk kazał im płynąć w tunelu. Dużo czyta, zabiera ze sobą na zgrupowania stosy książek i lubi takie sztuczki. Polki nie oglądały się więc na rywalki i pomknęły w kierunku srebra. - Wiedziałyśmy, że jeśli zrobimy swoje, to będzie radość - mówi Puławska. Były drugie, szybciej trasę pokonały tylko Nowozelandki napędzane siłą mięśni olimpijskiej multimedalistki Lisy Carrington.



Mięśnie i płuca były gotowe, więc Polki przed startem pracowały nad głową. - Dzień wcześniej dużo rozmawialiśmy o stresie. Wyjaśniałem, że to coś zewnętrznego, co tworzymy sobie sami. Nie ma sensu martwić się rywalkami czy rozstawieniem torów, skoro nie mamy na to wpływu - mówi Kryk.





Magiczne spotkanie Naja wcale nie musiała lecieć do Tokio. Nie dostała taryfy ulgowej po ciąży, podobno decyzja w jej sprawie zapadła dopiero w maju. Tak hartuje się stal. Zdobyła kolejny medal, zapewne najtrudniejszy. - Przy pierwszym byłam jeszcze dzieckiem, jak dziś Ania. Drugiemu towarzyszyła duża presja. Teraz wróciłam do sportu po ciąży, a mąż i dziecko długo jeździli ze mną na zgrupowania - wyjaśnia.



Jest kobietą z historią, Puławska przygodę dopiero zaczyna. - Starty z nią są wyjątkowe. To zawodniczka, która odpala zawsze, kiedy trzeba. Jest młoda i utalentowana, idealnie wbiła się do osady. Wiedziałyśmy, że mamy moc - mówi Naja.



Były chyba skazane na wspólny sukces, podobno już ich pierwsze spotkanie wyglądało magicznie. Naja chciała po coś sięgnąć do plecaka, a Puławska - jakby odczytując myśli koleżanki - po prostu jej to podała. Prosta anegdotka, ale właśnie z takich najczęściej tka się w sporcie i życiu niezłe historie.



Polki po srebrze wcale nie oszalały z radości, to też osobliwe. Zapewniały, że są szczęśliwe, ale też doskonale wiedzą, że wyzwania na srebrze wcale się nie skończyły. Naja i Puławska popłyną jeszcze w czwórce (finał odbędzie się sobotę). Właśnie dlatego trener Kryk przerwał ich wywiad krzycząc: „Dziewczyny, jeszcze rozpływanie!”.



Doświadczony szkoleniowiec wcześniej odesłał do autobusu Justyną Iskrzycką i Helenę Wiśniewską, czyli dwie pozostałe dziewczyny z kajakarskiej czwórki. Wyjaśniał, że miały już dwa treningi, są zmęczone. A poza tym niedługo mogą zapracować na własną ceremonię medalową.



- Kumulujemy emocje. Warunki są trudne, a energię trzeba oszczędzać - potwierdza Puławska. To szkoła Kryka, który podkreśla, że zarządzanie zawodnikami w warunkach rywalizacji olimpijskiej - kajakarze startują przez osiem dni - jest skomplikowane. - Trzeba utrzymywać stan pobudzenia, ale i trzymać nerwy na wodzy - wyjaśnia i dodaje, że start dwójki to już historia schowana w pokrowcu.