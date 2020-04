Co grozi za nielojalność przy upadłościach - wywiad z sędzią Cezarym Zalewskim

I co mają robić przez te trzy miesiące?

To jest właśnie czas, w którym przedsiębiorca powinien ocenić możliwości uratowania swojego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem obecnie proponowanych środków pomocowych i dotychczasowych przepisów o postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przedsiębiorcy w lepszej sytuacji powinni być też świadomi istnienia w prawie regulacji dotyczących czynności podejmowanych przez ich kontrahentów w okresie bezpośrednio przed złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego czy też wniosku o ogłoszenie upadłości. To wszystko wymaga bieżącej analizy.

Czy i co ryzykują nabywcy np. lokalu czy ciężarówki korzystający z tzw. ratunkowych wyprzedaży, naturalnie po niższej cenie?

W przypadku otwarcia postępowania sanacyjnego, gdy wartość zakupu będzie w istotnym stopniu odbiegała od wartości nabytego mienia, taka czynność będzie bezskuteczna wobec masy upadłości (art. 304 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego). Oznaczać to będzie konieczność dopłaty różnicy albo, co gorsze dla nabywcy, zwrot w naturze nabytego „okazyjnie" mienia. Ta druga ewentualność będzie tym bardziej dolegliwa, że zapłacona kwota zostanie objęta układem, a zatem zwrot jej nie obejmie (chyba że będzie wyodrębniona w masie sanacyjnej, co w praktyce się nie zdarza).