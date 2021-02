Mariusz Cieślik: Bo bezpieczniej jest unieważnić

Wallen był łatwą ofiarą. Wiadomo, że to rozrabiaka. Jakiś czas temu uczestniczył w bójce, później pokazał się publicznie bez maseczki, przez co przełożono jego występ w „Saturday Night Live", a teraz to. Na filmiku widzimy, jak pijany muzyk kłóci się z kimś, rzucając mięsem. Używa też rasistowskiego słowa „nigger". W Ameryce mówi się o nim „n word" – „słowo na n". To określenie wyjątkowo obrzydliwe. Pochodzi jeszcze z czasów niewolnictwa i znaczy tyle co „czarnuch". Zakaz używania publicznie takich słów to autentyczne osiągnięcie promotorów politycznej poprawności. Piszę to bez ironii. W ciągu kilku godzin film trafia do sieci. Stacje radiowe natychmiast przestają grać piosenki Wallena, a firma płytowa i menedżer zrywają kontrakty. Na razie nie odwracają się od niego słuchacze. Ale co będzie, jeśli skutecznie zostanie usunięty z mediów na lata? Wallen został nagrany z ukrycia, pod własnym domem, w nocy, a do tego pijany. Był zatem w sytuacji absolutnie prywatnej, ale nie pomogło nawet to, że przeprosił.