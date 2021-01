Mariusz Cieślik: Dlaczego klasycy?

Tak się złożyło, że w tych dniach telewizyjną premierę miał film „Na noże" według Agathy Christie z gwiazdorską obsadą i jeszcze lepszą intrygą. W Ameryce ogłoszono zaś kolejną, serialową tym razem, adaptację „Wielkiego Gatsby'ego" według powieści Francisa Scotta Fitzgeralda. Nie wiem, czy jest sens dodawać do tej wyliczanki niedawne adaptacje Aleksandra Dumasa, Edgara Allana Poe czy Conan-Doyle'a (by pozostać przy przykładach z Anglii, Francji i USA). Wszystkie wymienione książki były już wielokrotnie przenoszone na ekrany i robi się to po raz kolejny. Najwyraźniej producenci uważają, że jest publiczność zainteresowana kolejną interpretacją klasyki literatury popularnej (specjalnie na niej właśnie się skupiam). I najwyraźniej to dobrze działa, skoro cyklicznie się powtarza. Niestety, nie u nas.