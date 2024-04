Kolektyw kefija i Inicjatywa WSCHÓD wystosowały list otwarty do polskiego rządu, potępiający jego reakcję na niedawne zabójstwo polskiego pracownika organizacji pomocowej Damiana Sobola w Strefie Gazy. Uważamy, że traktowanie tego morderstwa jak wypadku, który ma być rozpatrywany jako sprawa wewnętrzna Izraela, jest haniebne i niebezpiecznie naiwne. Podczas gdy międzynarodowe organizacje praw człowieka na całym świecie alarmują o popełnianych przez Izrael zbrodniach wojennych, zbrodniach przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa w Strefie Gazy, nasz rząd decyduje się schować głowę w piasek i nadal bezkarnie wspierać faszystowski reżim Izraela.

Polski rząd ignoruje wagę izraelskich zbrodni i przyczyny obecnego kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy

Pierwszego kwietnia izraelskie siły zbrojne wystrzeliły trzy rakiety w konwój trzech pojazdów World Central Kitchen (WCK), zabijając siedmioro pracowników, w tym Damiana Sobola. Wolontariusze wracali z misji dostarczania żywności w pobliżu Deir al-Balah, z logo organizacji charytatywnej wyraźnie widocznym na dachach ich samochodów, i podróżowali trasą zatwierdzoną przez izraelską armię. Od tego czasu Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, z którego pochodził Damian, wszczęła śledztwo w sprawie jego zabójstwa. Jednak różni eksperci prawni wzywają władze do uznania pełnych okoliczności tej zbrodni, nazywając ją zbrodnią wojenną. Żądamy, by Polska, jako sygnatariusz statutu rzymskiego, przekazała Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu ustalenia przemyskiej prokuratury w sprawie ataku na WCK.

Od 7 października 2023 roku izraelskie wojsko zabiło ponad 200 pracowników organizacji pomocowych. Takie ataki są regularne w izraelskiej strategii wojskowej, ale nasz rząd ignoruje wagę tych zbrodni i przyczyny obecnego kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy. W lutym i marcu bieżącego roku Izrael zdecydował się na dalszą intensyfikację wojskowej blokady enklawy, odmawiając wjazdu do Gazy 40,5 proc. misji żywnościowych UNRWA. Później, w marcu, Zintegrowana Klasyfikacja Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC) opublikowała raport, w którym ostrzega, że „klęska głodu jest nieuchronna” w Strefie Gazy. Głodzenie jest tylko jedną z metod ludobójczej polityki Izraela, zgodnie z marcowym raportem ONZ pt. „Anatomia ludobójstwa”, i jako taka narusza orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ze stycznia, nakazujące Izraelowi „podjęcie wszelkich środków będących w jego mocy”, by zapobiec ludobójstwu na ludności palestyńskiej. Kiedy wreszcie polski rząd uzna powagę tego orzeczenia i wezwie do trwałego zawieszenia broni?