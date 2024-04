W nocy z poniedziałku na wtorek w pojazdy organizacji humanitarnej World Central Kitchen (WCK), dostarczającej żywność do Strefy Gazy, trafiły rakiety. W wyniku ataku zginęło siedem osób, w tym Polak, mieszkaniec Przemyśla, Damian Soból. Wśród ofiar są także obywatele Australii, Wielkiej Brytanii oraz jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim, a także palestyński kierowca.



Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się do Izraela o wyjaśnienia w związku z atakiem, w którym zginął Polak. — Izrael powinien przeprosić i wypłacić odszkodowanie, jeśli takie są fakty, które jeszcze ustalamy — mówił w środę w radiowej Trójce. Tymczasem we wtorek wieczorem wpis w mediach społecznościowych zamieścił ambasador Izraela w Polsce, Jakow Liwne. „Skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku, w skutek którego śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej, w tym obywatel Polski” — napisał na Twitterze dyplomata. Skrytykował wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, oceniając, że „antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym Państwem Żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia”.



Atak na Wolontariuszy w Gazie. Donald Tusk reaguje na słowa premiera i ambasadora Izraela

Głos w sprawie zabrał też premier Izraela, Beniamin Netanjahu, który po opuszczeniu szpitala, gdzie przeszedł zabieg usunięcia przepukliny powiedział, że „doszło do tragicznego wypadku, w którym siły izraelskie nieumyślnie uderzyły w niewinnych ludzi”.

„Panie premierze Netanjahu, panie ambasadorze Liwne, zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu. Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie” - napisał w środę rano na Twitterze premier RP Donald Tusk, w reakcji na wypowiedzi izraelskiego szefa rządu i ambasadora w Warszawie.