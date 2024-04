Netanjahu w defensywie. Ataki na konwój humanitarny oraz irańską ambasadę

Do tego dochodzi konflikt w sprawie powołań do armii ok. 70 tys. ortodoksyjnych Żydów pobierających nauki w jesziwach, szkołach religijnych. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego powinni być w armii lub ich państwowe stypendia powinny zostać wstrzymane. Rząd Netanjahu, w którym zasiadają przedstawiciele partii religijnych, nie podejmuje jednak w tej sprawie decyzji mimo upływu terminu realizacji orzeczenia sądu. Jest za to mowa o przyjęciu nowej ustawy na temat zwolnienia ortodoksów ze służby wojskowej. I to w sytuacji wojny na dwu frontach. Wywołuje to sprzeciw nieortodoksyjnej większości społeczeństwa.

Równocześnie toczą się procesy korupcyjne Netanjahu. Wzywani są świadkowie i składane dokumenty. Prokuratura jest pewna, że sprawa zakończy się skazaniem premiera. Musiałby jednak przestać pełnić swą funkcję. Na to się obecnie nie zanosi. Rząd dysponuje nadal 64 mandatami w 120-osobowym Knesecie.