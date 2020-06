Minister edukacji o propozycji Rzecznika Praw Dziecka ws. ocen na koniec roku

Rzecznik Praw Dziecka powiedział w Radiu ZET:

- Na radach pedagogicznych do tych arytmetycznych wyników, które wychodzą z ocen jednostkowych, sprawdzianów, klasówek po prostu zróbmy „plus jeden". Proszę o to, by oceny dla wszystkich uczniów w Polsce, były „plus jeden", od Rzecznika Praw Dziecka i od was, drodzy nauczyciele, żeby wszyscy mieli promocję do następnej klasy - mówił Mikołaj Pawlak. - Żeby we wrześniu, gdy zaczniemy nowy rok, wszyscy mogli zacząć z czystą kartą i dobrymi humorami. Żeby ten trudny okres ostatnich trzech miesięcy nie był podstawą do tego, by któryś uczeń miał problemy z promocją. Prośba – „plus jeden” w ocenianiu i wszyscy we wrześniu, mam nadzieję, nadrobimy ten stracony czas – dodał.