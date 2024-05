- To ogromna przyjemność i zaszczyt być tutaj z wami w mieście, które symbolizuje tak wiele z historii i przyszłości Polski. Jesteśmy na terenie jednej z najstarszych i największych kopalń węgla kamiennego w Katowicach — zauważyła szefowa KE.



Ursula von der Leyen mówi o symbolicznym znaczeniu Katowic

- Kiedy kopalnie zostały zamknięte cały ten region ucierpiał. Miasto musiało to na nowo odkryć siebie. Wymagało to odwagi, inwestycji i czasu. Ale dziś to znów tętniący życiem ośrodek gospodarczy. I tym razem to dzięki startupom technicznym i naukowym, to dzięki miejscom rozrywki i kultury — podkreśliła von der Leyen.



- Od regionu, w którym dominowały kopalnie węgla, przeszliśmy do miejsca, które organizuje konferencje klimatyczne ONZ. A zajęło to ledwie 20 lat. To miasto symbolizuje transformacyjną siłę Polski i jej mieszkańców. Jest to jak najbardziej uzasadnione za Katowice są gospodarzem Europejskiego Kongresu Gospodarczego — dodała.



- Jest to dla mnie przyjemność, że mogę być tu w przededniu wyborów europejskich, ale też w szczególnej chwili dla Polski. To punkt zwrotny nie tylko dla mieszkańców tego kraju, ale też całej Europy. Gdy Europejczycy pójdą do urn będziemy świętować 35 lat od wyborów z czerwca 1989 r. Był to dzień, gdy ludzie tego wielkiego narodu mogli wziąć przeznaczenie w swoje ręce. Te wybory oznaczały narodziny wolnej, demokratycznej, zjednoczonej Polski — mówiła nawiązując do częściowo wolnych wyborów do parlamentu zorganizowanych po porozumieniu Okrągłego Stołu.