Piontkowski: jak klasyfikować uczniów bez dostępu do zdalnej edukacji

Jak informuje "Głos Nauczycielski" na poniedziałkowej konferencji prasowej minister powiedział, że "przytłaczająca większość uczniów korzysta z kształcenia na odległość", lecz nie wszyscy uczniowie mają dostęp do sprzętu i internetu.

– Brak dostępu do sprzętu wynikał z warunków materialnych, zamożności rodziny, to wpływało na dostęp do nowoczesnego sprzętu i kształcenia on-line – ocenił Dariusz Piontkowski.