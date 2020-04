Do tąpnięcia PKB mocno przyczyniła się pandemia koronawirusa oraz wprowadzona w połowie marca kwarantanna. Wszystko wskazuje, że drugi kwartał najprawdopodobniej będzie jeszcze gorszy. Francja dopiero powoli zaczyna luzować ograniczenia związane z pandemią. Francuski rząd spodziewa się, że gospodarka skurczy się w tym roku o 6 proc., deficyt finansów publicznych wzrośnie do 7,6 proc. PKB a dług publiczny powiększy się z 99 do 112 proc. PKB.