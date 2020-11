Drugi lockdown nie tak groźny. O połowę mniej strat

Tak wynika z szacunków analityków Euler Hermes. Ich zdaniem aktywność gospodarcza w Polsce wyraźnie wzrosła w III kwartale 2020 r., ale nowa blokada doprowadziła kraj do drugiego dna recesji w IV kwartale. Jednak krótkoterminowy koszt gospodarczy drugiego etapu lockdownów będzie miał wpływ na polską gospodarkę odpowiadający 50 proc. tego, który Polska poniosła w okresie od marca do maja. W rezultacie eksperci prognozują spadek realnego PKB o około -4,3 proc. w IV kw. w porównaniu kw/kw, oraz skorygowany w górę względem wcześniejszych prognoz do w -3,7 proc. w całym 2020 roku.

