Siła petrodolarów

Wielkie pieniądze, ogromne zainteresowanie i jeszcze więcej znaków zapytania towarzyszy temu rewanżowi. Wcześniej spekulowano, że dojdzie do niego na Wyspach Brytyjskich, na stadionie w Cardiff, ale jak zwykle w takich sytuacjach wygrały pieniądze. Saudyjczycy przebili wszystkich. W Ad Dirijja, na przedmieściach Rijadu, wybudowali obiekt, który pomieści kilkanaście tysięcy widzów, i dokonali tego w zaledwie półtora miesiąca.

Nowy mistrz wagi ciężkiej, 30-letni Ruiz Jr, najpierw zarzekał się, że nie będzie tam walczył z Joshuą, ale szybko zmienił zdanie, gdy na jego korzyść zmieniła się wysokość gaży. – Wygrałem z nim wojnę w Nowym Jorku, to teraz zakończę jego karierę na pustyni – deklarował w swoim oświadczeniu, potwierdzając, że zgadza się na rewanż. Dziękował też Saudyjczykom.

Tak naprawdę nie miał innego wyjścia. Zmuszał go do tego podpisany przed pierwszą walką kontrakt. Ruiz Jr zastąpił wtedy złapanego na dopingu Jarrella Millera i sensacyjnie znokautował Joshuę w Madison Square Garden, zabierając mu pasy organizacji WBA, IBF i WBO.

Joshua, rówieśnik Ruiza Jr, dwumetrowy, zbudowany jak posąg syn nigeryjskich emigrantów, nokautował przecież jednego rywala za drugim. Z 22 wygranych pojedynków, 21 rozstrzygnął przed czasem. Pełne 12 rund walczył tylko z Josephem Parkerem, któremu odebrał pas WBO, zdobyty przez Nowozelandczyka kontrowersyjnie w starciu z... Ruizem Jr. To zresztą jedyna porażka w karierze urodzonego w Kalifornii syna meksykańskich emigrantów.

– Gdyby o wyniku sobotniej walki decydowała mowa ciała, to Joshua miałby w rewanżu niewielkie szanse – uważa obecny w Ad Dirijja dr Jakub Chycki, znany ze współpracy z Tomaszem Adamkiem. Dr Chycki odpowiada za przygotowanie fizyczne innego uczestnika tej gali, Amerykanina Michaela Huntera, który zmierzy się z byłym mistrzem świata wagi ciężkiej, Rosjaninem Aleksandrem Powietkinem.

– Miałem okazję obserwować Joshuę w Nowym Jorku, gdzie został znokautowany przez Ruiza Jr, i wyglądał wtedy na człowieka zdekoncentrowanego, niepewnego siebie, ale teraz jest jeszcze gorzej. Anthony ma zmęczone oczy, jest zdezorientowany tym wszystkim, co się wokół niego dzieje. Nie widzę w nim skupienia, tak charakterystycznego dla tych, którzy wiedzą, czego chcą. To inny Joshua niż ten, którego pamiętam z czasów, gdy wygrywał walkę za walką. Ruiz Jr zaś jest jego przeciwieństwem. Tryska energią, jest pewny swego, a każdy jego ruch potwierdza, że znów pokona Joshuę, który, takie odnoszę wrażenie, najchętniej chciałby się gdzieś schować – mówi „Rzeczpospolitej" dr Chycki.

Tyle że takie odczucia jeszcze niczego nie przesądzają. W 1999 r. w Las Vegas Evander Holyfield też wyglądał jak z krzyża zdjęty przed rewanżowym pojedynkiem z Lennoxem Lewisem, a stoczył wspaniały, choć minimalnie przegrany pojedynek. Mike Tyson z kolei sprawiał wrażenie, że w rewanżu rozerwie Holyfielda na strzępy, ale zawiodły go nerwy, odgryzł mu ucho i został zdyskwalifikowany.

W sobotę faworytem bukmacherów będzie jednak Joshua, on też zarobi znacznie więcej. Oblicza się, że łącznie otrzyma 85 mln dolarów, a broniący mistrzowskich pasów Ruiz Jr 13 mln. Więcej za walkę bokserską otrzymali jedynie Floyd Mayweather Jr. i Manny Pacquiao.

Sobotni wieczór z pewnością przejdzie do historii boksu. Zobaczymy w nim m.in. Aleksandra Powietkina, złotego medalistę olimpijskiego z Aten (2004) i byłego zawodowego mistrza świata. Zmierzy się on z Michaelem Hunterem, który do walki z Rosjaninem przygotowywał się, tocząc sparingowe boje z Ruizem Jr i jego zdaniem urzędujący czempion jest w jeszcze lepszej formie niż był 1 czerwca w Madison Square Garden, gdy cztery razy posyłał Joshuę na deski.