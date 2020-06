Giganci potrzebują widzów

Dwa dni później 89-letni Bob Arum organizuje kolejną galę w Las Vegas i zapowiada następne z udziałem znanych pięściarzy. Na razie bez publiczności, ale wygląda na to, że to kwestia czasu. Część kasyn w centrum hazardu jest już otwarta, ale turyści na razie są ostrożni i niechętnie podróżują.

Stevenson nie miał sobie równych w gronie juniorów i młodzieżowców, był pierwszym z medalistów ostatnich igrzysk, którzy sięgnęli po tytuł w gronie zawodowców. Nie brakuje głosów, że to talent na miarę Floyda Mayweathera Jr. On sam uważa, że będzie jeszcze lepszy, ale na razie to tylko słowa. Osiągnięcia Floyda Jr. są bowiem kosmiczne, ale leworęcznego ciemnoskórego chłopaka z Newark na pewno stać, by się z nimi zmierzyć.