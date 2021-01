Mistrzowie świata w Lublinie

Boks olimpijski z powodu pandemii przeżywa trudne czasy. W ubiegłym roku odwołano kwalifikacje do igrzysk w Tokio, z tych samych przyczyn nie doszedł do skutku olimpijski turniej, więc tym bardziej rośnie znaczenie takich imprez, jak Suzuki Boxing Night, organizowanych wspólnie z Polskim Związkiem Bokserskim.

Sobotnia, czwarta już edycja tej imprezy zapowiada się szczególnie okazale, bo znakomity skład przywiozą do Lublina Rosjanie. Na czele rosyjskiego zespołu są dwaj aktualni mistrzowie świata z Sankt Petersburga (2019), Gleb Bakszi (75 kg) i Muslim Gadżimagomiedow (91 kg), poważni kandydaci do olimpijskich laurów. Oprócz Rosjan będą też Litwini, Czesi, Jordańczycy i Estończyk, oraz reprezentanci Polski, z Damianem Durkaczem, naszą nadzieją na igrzyska w Tokio.

21- letni Durkacz, aktualny mistrz Polski w wadze 63 kg ma za sobą jedną wygraną walkę w przerwanych z powodu pandemii ubiegłorocznych kwalifikacjach w Londynie i od awansu na igrzyska dzieli go tylko jedno zwycięstwo. Kwalifikacje dla Europy mają być dokończone pod koniec kwietnia.

W Lublinie pięściarz z Knurowa zmierzy się z wicemistrzem Rosji, Aleksiejem Mazurem i to może być jeden z najciekawszych pojedynków tej gali. Walczący z odwrotnej pozycji Mazur ma sobą starty w World Boxing Super Series, ma też na koncie wygraną z Durkaczem, ale w najbliższą sobotę, to nie on będzie faworytem.