Tyson - Roy Jones Jr. Wojna legend, hit czy kit? Roy Jones Jr i Mike Tyson AFP

To nie żart, do takiej walki dojdzie w najbliższą sobotę w Los Angeles. 54 -letni Mike Tyson zmierzy się z trzy lata młodszym Royem Jonesem Jr i zarobi za to 10 mln dolarów. Nie mniej sławny rywal otrzyma 3 mln.