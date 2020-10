Wyższe podatki i większe wydatki w Hiszpanii

- Podniesiemy podatek od dużych przedsiębiorstw, podniesiemy o 1 punkt podatek od majątków przekraczających 10 mln euro oraz podatek dochodowy o 3 punkty z 23 do 26 proc. od osób fizycznych osiągających dochody powyżej 200 tys. euro — powiedział wicepremier i minister praw socjalnych, Pablo Iglesias przedstawiając najważniejsze punkty projektu budżetu. Zostaną również ograniczone do 95 proc. zwolnienia podatkowe od dywidend i zysków kapitałowych spółek zależnych, a spółki inwestujące w nieruchomości, dotychczas zwolnione z obowiązku podatkowego, będą odprowadzać go według stawki 15 proc. — pisze Reuter.