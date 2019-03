Ruszyły egzaminy prawnicze 2019

Na pierwszy ogień poszedł egzamin z prawa karnego. Opinie tuż po były bardzo różne. Wielu zadanie zaskoczyło.

Dokładnie 3862 kandydatów na adwokatów i radców prawnych zostało dopuszczonych do egzaminu zawodowego, który ruszył we wtorek. W cztery dni zmierzą się z zadaniami z prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, kończąc na prawie administracyjnym i etyce.

Pierwszy dzień potyczek rozpoczął blok z prawa karnego. Zdający mieli do napisania apelację.

– Kazus nie przeraził zdających – mówi „Rz" Włodzimierz Chróścik, dziekan warszawskiej Izby Radców Prawnych. Dodaje, że pisanie szło sprawnie. Wszystko było jasne.

– Tak na gorąco uważam, że był do rozwiązania. Sześć godzin to sporo czasu – mówi Łukasz podchodzący do egzaminu spoza aplikacji.

U adwokatów mniej spokojnie.

– Kandydaci mieli do rozwiązania stricte adwokacki kazus. Dotyczył kradzieży – mówi Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W jej ocenie był do rozwiązania. Chodziło o wątpliwości co do granic oskarżenia i przejście z kradzieży na paserstwo; ocenę faktyczną dowodów i stawiany zarzut.

– Egzamin był trudny, najtrudniejszy od lat. Kazus nie był oczywisty. Sądząc po minach zdających, nie wszyscy byli zadowoleni – mówi „Rz" Anna, która przyznaje, że rozwiązywała zadania z lat poprzednich i nie miewała wątpliwości. We wtorek nie wszystkiego była pewna.

Rozmówcy mieli też obawy.

– Prawo karne jest trudne – przyznaje Paulina, 28-letnia aplikantka radcowska z Wrocławia. Do egzaminu przygotowywała się przez pięć lat studiów i trzy lata aplikacji.

– Mam przy sobie kodeks, orzecznictwo i komentarze. Więcej nie można, więc to musi wystarczyć.

– Prawo karne jest mi szczególnie bliskie, bo jestem po aplikacji prokuratorskiej – mówił „Rz" Mirosław jeszcze przed egzaminem. Po wyjściu nie krył zadowolenia.

– To było zadanie, na jakie czekałem. Nie miałem najmniejszych wątpliwości. Trudno zresztą, żebym je miał, skoro od lat tym się zajmuję.

Każdego dnia zawodowe egzaminy prawnicze rozpoczynają się jednocześnie w całym kraju o godzinie 10.00. Na rozwiązanie zadań z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego jest sześć godzin, a zadania z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki łącznie osiem godzin. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa.

Zadania na egzamin adwokacki i radcowski przygotowały zespoły, w skład których wchodzą przedstawiciele ministra sprawiedliwości i odpowiednio przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

Blisko 99 proc. zdających wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Będą korzystali z własnych laptopów. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.