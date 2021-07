Michał Kolanko: Gorące lato AgroUnii

PSL przestało się liczyć na terenach wiejskich, a PiS cały czas pozyskiwało tam nowych wyborców, jak w ostatniej kampanii prezydenckiej. Tam była i jest polityczna rezerwa na przyszłe wybory. PiS ustawiło się w roli ambasadora terenów wiejskich. Przełomem – negatywnym – była ubiegłoroczna próba przeforsowania „piątki dla zwierząt". Rolnicy po raz pierwszy od 2015 r. poczuli, że ich partia zaczyna wtrącać się do tego, jak żyją i pracują. Kolejne czynniki ważne w tej historii to rozprzestrzenianie się ASF oraz ptasiej grypy. AgroUnia i jej lider Michał Kołodziejczak zaczęli przechwytywać gniew rolników. Robią to metodami spektakularnymi – jak niedawne protesty przed Ministerstwem Rolnictwa, blokady w Srocku czy na Helu. PiS reaguje na AgroUnię chłodno, zwykle ignorując lub bagatelizując protesty, ale jednocześnie zerka na to, co Kołodziejczak postuluje. Tylko w ubiegły piątek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe rozwiązania legislacyjne łagodzące rolnikom skutki klęsk żywiołowych.