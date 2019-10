Zmiany w kodeksie etyki zawodowej: nowe przepisy dotyczące lokalizacji kancelarii

– Z tą zmianą trudno mi się pogodzić. Nowelizacja pozostawia tylko regulację odnośnie do zajęć samego adwokata, a nie osób trzecich, stąd wykładając nowy przepis literalnie, adwokat będzie mógł dzielić lokal na przykład z tzw. agencją towarzyską, co byłoby nie do zaakceptowania – uważa adwokat dr Monika Strus-Wołos.

– Uchylenie przepisu mówiącego o współdzieleniu kancelarii może powodować problemy interpretacyjne. W mojej jednak ocenie ta zmiana nie doprowadzi do tego, że nagle dozwolone stanie się prowadzenie kancelarii w miejscu, w którym mogłoby to przynosić ujmę adwokaturze. Mamy bowiem przepisy ogólne, które nakazują adwokatowi utrzymanie określonego standardu, by nie doszło do nadszarpnięcia zaufania do niego i do adwokatury – twierdzi adwokat dr Łukasz Chojniak, były rzecznik dyscyplinarny warszawskiej adwokatury.