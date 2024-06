Wakacje składkowe już w grudniu. Jest podpis prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest częściowe zmniejszenie obciążeń składkowych dla najmniejszych firm poprzez wprowadzenie możliwości skorzystania raz w roku z przerwy w opłacaniu należności do ZUS. Jest to rozwiązanie dobrowolne.

Reklama

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 listopada br., a w grudniu przedsiębiorcy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z przerwy w opłacaniu składek.

Wakacje składkowe — kto skorzysta

Rozwiązanie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców, wpisanych do CEIDG, którzy w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym także siebie samych) oraz w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnęli roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Czytaj więcej ZUS Wakacje składkowe dla przedsiębiorców jeszcze w tym roku. Sejm przyjął ustawę Jeszcze w tym roku mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. wakacji składkowych - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Urzędnicy szacują, że z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln osób.

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienie z opłacania składek za jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym na: