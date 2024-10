Czytaj więcej Zdrowie Ile jest ważne skierowanie na badania? Oto kluczowe terminy i wyjątki Jeśli chcemy skorzystać z badań lub wizyt u specjalistów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, musimy zazwyczaj posiadać skierowanie. Uzyskamy je najczęściej od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ile ważne jest skierowanie na badania?

Brak skierowania „sprawdził się w praktyce”

Propozycje Ministerstwa Zdrowia odnośnie łatwiejszego dostępu do psychologa poparł m.in. prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii. Jak podaje portal prawo.pl, zdaniem profesora brak skierowania do psychologa sprawdził się w praktyce podczas pandemii. Przypomnijmy, w trakcie pandemii COVID-19 wymóg skierowania do psychologa dla dorosłych zniesiono tymczasowo i przywrócono w lipcu 2023, po wygaśnięciu stanu zagrożenia epidemicznego. Przywracając ten obowiązek przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia podkreślili jednocześnie, że jest to rozwiązanie “tymczasowe”. Obecnie pacjenci nie muszą posiadać skierowania planując wizytę u dentysty, psychiatry, onkologa, wenerologa oraz ginekologa i położnika.