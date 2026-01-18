Aktualizacja: 18.01.2026 11:22 Publikacja: 18.01.2026 10:39
Bruksela, Belgia, 14.01.2026. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas wypowiedzi dla mediów
Foto: Wiktor Dąbkowski/PAP
Na pewno to już nie te czasy, kiedy prawnicy innych korporacji zazdrościli notariuszom spokojnej i dobrze płatnej pracy. Chociaż nadal część notariatu, zwłaszcza w dużych miastach, nie ma powodu narzekać na zarobki. Natomiast przyznam, że to, że stawka w wysokości 50 zł za sporządzenie testamentu, który często dotyczy majątku wartego miliony, jest niższa niż cena za obiad dla jednej osoby w dobrej restauracji, jest dla mnie co najmniej niezrozumiałe.
Dostrzegam ten problem, czego dowodem jest powołany przeze mnie w ministerstwie zespół, w którym zostaną wypracowane nowe rozwiązania dla notariatu. Nie chciałbym, żeby doszło do tego, co obserwujemy już w przypadku komorników. Spada liczba chętnych na tę aplikację, a w kraju pojawiać się mogą „białe plamy”, czyli obszary, w których nie działa żadna kancelaria komornicza. Nie chciałbym też, żeby powtórzyła się sytuacja z czasów, gdy działały Państwowe Biura Notarialne, bo wtedy mieliśmy negatywną selekcję do tego zawodu. Dlatego będę się starał, żeby w tym roku taksa notarialna została zmieniona, ale w taki sposób, by nie blokować obywatelom dostępu do czynności notarialnych. Wymaga to ostrożnego podejścia i będę konsultował zmianę rozporządzenia z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego.
Notariusze podnoszą, że tak niskimi stawkami obłożone są także czynności, których stronami są przedsiębiorcy. Na przykład za protokół powołania zarządcy sukcesyjnego taksa wynosi 100 zł. Inny przykład. We wrześniu ubiegłego roku została zmieniona opłata stała pobierana od wniosku o wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Obniżono ją z 200 zł, do 40 zł. Notariusze pytają, czy przedsiębiorcy telekomunikacyjni wymagają preferencyjnych stawek. Przywołują też argument podniesienia stawek urzędowych dla adwokatów i radców prawnych. Poruszył ich projekt rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. Wygląda na to, że z punktu widzenia opłat za czynności lepiej być mediatorem niż notariuszem. Mają poczucie, że państwo dokłada im obowiązków, na przykład portal Dom, a pieniędzy dołożyć nie chce, choć w przypadku innych profesji nie jest temu takie niechętne.
Będziemy się temu przyglądać. Bardzo szanuję pracę notariuszy. Ich rzetelność w podejściu do swoich obowiązków. Taksa powinna odzwierciedlać nakład pracy, kwalifikacje i ponoszoną odpowiedzialność. Uważam, że można ich przygotowanie lepiej wykorzystać, powierzając im czynności zarezerwowane dla sądów. To by odciążyło sądy, które mogłyby się skupić na bardziej wymagających sprawach. To podejście sprawdziło się na przykładzie poświadczeń dziedziczenia. Kiedyś możliwe było tylko sądowe potwierdzenie nabycia spadku. Dzisiaj notariusze przygotowują co roku nawet do 180 tys. poświadczeń dziedziczenia, odciążając sądy. Chciałbym podkreślić, że zmiana taksy jest dla mnie elementem większej reformy. Planuję zmodyfikować stawki opłat sądowych. Powinny być tak ukształtowane, żeby w przypadku alternatywnej możliwości przeprowadzenia czynności u notariusza, bardziej opłacało się skorzystać z tej ścieżki. Chodzi o sytuacje, które nie wymagają osądzenia i wymierzenia sprawiedliwości. Gdzie nie ma sporu.
Czytaj więcej
Notariusze chcieliby móc rozwodzić i przekonują, że są do tego przygotowani. MS nie wyklucza tego...
Wielokrotnie mówiłem, że jestem zwolennikiem, aby notariusz, w przypadku zgody stron, mógł przeprowadzić rozwód. Uzgodnić opiekę nad dziećmi, podzielić majątek. To rozwiązanie sprawdziło się w innych krajach, dlatego warto o tym rozmawiać. Najpierw poczekajmy jednak na zakończenie procesu legislacyjnego ustawy, która umożliwia rozwiązywanie małżeństw przez USC. Każda poważna zmiana w tej materii powinna być przedyskutowana i uzgodniona w ramach koalicji.
Poza rozwodami notarialnymi są inne czynności, które mogliby wykonywać notariusze, np. nakazy zapłaty. Dziś nakazy zapłaty mogą wydawać tylko przeciążone sądy. Powierzenie tego notariuszom odciążyłoby je. Wierzyciele nie musieliby tak długo czekać na wydanie nakazu, a dłużnicy byliby zabezpieczeni przed bezzasadnymi żądaniami. Dzięki temu przyspieszyłyby inne postępowania.
Popieram to rozwiązanie i kilka innych, które dyskutujemy z notariatem w ramach powołanego przeze mnie zespołu, o którym wcześniej wspominałem. Na przykład 17 marca 2026 r. wchodzą w życie zmiany prawa o notariacie i ustawy o księgach wieczystych umożliwiające składanie wniosków wieczystoksięgowych przez notariuszy po sporządzeniu aktów poświadczenia dziedziczenia. Warto byłoby pójść o krok dalej i poszerzyć tę możliwość o składanie wniosków wieczystoksięgowych przez notariusza na każde żądanie stron. Byłyby to przykładowo wnioski o wykreślenie hipotek w razie spłaty kredytu, wnioski o wykreślenie służebności, które wygasły na skutek śmierci uprawnionych czy też wnioski o ujawnienie zmian w zakresie powierzchni czy numeracji działek geodezyjnych. Pozwoliłoby to z jednej strony doprowadzić do większej aktualności treści ksiąg wieczystych, które odnotowują znaczne opóźnienie w stosunku do rzeczywistości, z drugiej strony odciążyć sądy od rozpatrywania wniosków składanych na formularzach papierowych, które bardzo często wymagają wzywania do uzupełniania braków przez sądy wieczystoksięgowe, a z trzeciej strony – ułatwiłoby życie Kowalskiemu, który mógłby w tych wszystkich sprawach skorzystać ze wsparcia notariusza i nie musiałby osobiście zajmować się wypełnianiem formularzy, z czym miewają problem nawet profesjonaliści.
Rozważamy też powierzenie Krajowej Radzie Notarialnej prowadzenia rejestru umów majątkowych małżeńskich. Są one sporządzane w formie aktu notarialnego, ale nie są nigdzie rejestrowane poza samą kancelarią, gdzie są zawierane. Doprowadza to często do sytuacji, w której sami małżonkowie zapominają, że taką umowę zawarli, co wywiera znaczący wpływ na dokonywane przez nich potem czynności cywilnoprawne. Najczęściej dotyczy to umów rozszerzających wspólność ustawową, ale także umowy wprowadzające rozdzielność majątkową ulegają zapomnieniu. Wprowadzenie takiego rejestru mogłoby wprowadzić pełną transparentność w tym zakresie, stanowiąc ułatwienie dla wszystkich uczestników obrotu.
Do bazy PESEL i do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wiem, że chcieliby też priorytetowego dostępu do przeglądania treści ksiąg wieczystych. Dzięki niemu, w aplikacji branżowej, tam, gdzie składają elektroniczne wnioski wieczystoksięgowe, mieliby wgląd w treść ksiąg wieczystych, bez konieczności wielokrotnego uwierzytelniania się w przeglądarce publicznej, który to obowiązek zostanie wkrótce wprowadzony. Rozmawiamy o tym w zespole. Generalnie popieram rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo obrotu prawnego.
Czytaj więcej
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie. Wysokość opłat za ich czynności nie zmien...
Zgadzam się, że doprecyzowanie przepisów w tym zakresie jest potrzebne, aby wzmocnić zaufanie do instytucji notariatu.
Co do wymogu nieskazitelności charakteru – czyli wyłączenia osób skazanych za przestępstwo z możliwości zostania zastępcą notarialnym – popieram tę inicjatywę. Obecnie brak takiego wyraźnego wymogu budzi słuszne obawy o integralność zawodu, który pełni kluczową rolę w obrocie prawnym. Wdrożenie tej zmiany, analogicznie do wymogów wobec samych notariuszy, podniesie standardy i lepiej ochroni interesy obywateli.
Odnośnie do możliwości ułatwienia byłym notariuszom, którzy zrezygnowali z prowadzenia własnej kancelarii i chcieliby pracować jako zastępcy bez ponownego zdawania egzaminu – również widzę w tym sens. Osoby te udowodniły już swoje kwalifikacje, przechodząc wymagający egzamin notarialny i zdobywając praktyczne doświadczenie. Umożliwienie im powrotu do zawodu w tej formie bez dodatkowych barier egzaminacyjnych usprawni funkcjonowanie kancelarii, zwłaszcza w obliczu braków kadrowych. To rozwiązanie będzie korzystne zarówno dla notariuszy, jak i dla efektywności systemu prawnego.
Zapewnienie równego dostępu do zawodu i eliminacja barier blokujących nowych adeptów to kwestie kluczowe. Problem, o którym mowa, dotyczy mechanizmów stosowanych przez organy samorządu notarialnego, w szczególności izby notarialne, które prowadzą nabór i wyznaczają patronów dla aplikantów, co bywa źródłem kontrowersji co do transparentności. Zapewnienie równego dostępu do zawodu i eliminacja barier blokujących nowych adeptów to kwestie kluczowe, pracujemy nad ich rozwiązaniem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Za kilka miesięcy wyniki zdawalności każdego egzaminatora na prawo jazdy będzie można sprawdzić w dostępnym dla...
Znamy najlepsze w Polsce licea ogólnokształcące i technika. W 28. rankingu Perspektywy 2026 pierwszą pozycję spr...
Gdyby prokurator, decydując o umorzeniu postępowania w sprawie Ewy Wrzosek, powołał się na stan wyższej konieczn...
Nowelizacja ustawy planistycznej wydłuży czas na przyjęcie planów ogólnych. Choć Rada UE zgodziła się na to już...
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie podjął w czwartek decyzji w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas