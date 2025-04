Egzaminy adwokacki i radcowski trwają od wtorku 1 kwietnia do piątku 4 kwietnia. W tym roku przystąpiło do nich ponad 3,5 tys. osób. Wczoraj kandydaci mierzyli się z zadaniem z prawa karnego, dziś – z prawa cywilnego. Trzeciego dnia przyjdzie im rozwiązać kazus z zakresu prawa gospodarczego. Na ostatni dzień zaplanowano aż dwie części egzaminu – z prawa administracyjnego i etyki zawodowej. Pierwsze trzy części trwają po sześć godzin, ostatnie dwie – po cztery. Oznacza to, że w piątek kandydaci zdawać będą aż osiem godzin.

Egzaminy prawnicze 2025: prawo cywilne. Dziedziczenie u przyszłych radców, umowa przedwstępna u adwokatów

Na egzaminie radcowskim należało napisać apelację w imieniu pozwanego, z wątkiem dotyczącym dziedziczenia i zachowku. Z kolei na adwokackim – powództwo wytoczone przez małżonka, dotyczące zaliczki wpłaconej przez małżonków na poczet nabycia nieruchomości w ramach umowy przedwstępnej, razem z żądaniem zapłaty kary umownej i zwrotu opłaty notarialnej.

– Oba tematy były zaskakujące. W tej chwili ciężko ustalić, na ile zadania były trudne ze względu na ustawienie różnych wątków procesowych i materialnych w zadaniu, a na ile z uwagi na zaskoczenia tematem. Nastroje są mieszane, w relacjach przewijają się różne koncepcje rozwiązania każdego z zadań, więc nie ma nawet konsensusu, jak należało je rozwiązać – mówi adwokat Agata Rewerska.