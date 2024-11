Trzy oblicza egzekucji długów. Konferencja pod patronatem „Rzeczpospolitej”

A obszarów wspólnych, nakładających się interesów jest sporo. Przykładowo komornicy, poszukując majątku dłużnika, występują do notariusza o udzielenie informacji i zazwyczaj zderzają się z tajemnicą notarialną. – Ale już nie zawsze np. wiedzą o tym, że jeśli chodzi o akt poświadczenia dziedziczenia, który jest często żądanym dokumentem, to obostrzenia dotyczące zachowania tajemnicy nie są aż tak rygorystyczne. Wystarczy bowiem wykazać interes prawny w uzyskaniu tego dokumentu, a komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne zazwyczaj takowy interes posiada – tłumaczy dr Wilkowska-Płóciennik.

Wymiana doświadczeń

Podobnie dla obu profesji istotne są kwestie związane z notarialnym tytułem egzekucyjnym wydawanym w trybie art. 777 k.p.c. Z perspektywy rejentów najważniejsze jest, by był on właściwie sformułowany, tak aby sąd nadał mu klauzulę wykonalności. Perspektywa komornika jest troszkę inna, bo ich interesuje przede wszystkim to, czy sformułowanie tego aktu notarialnego pozwoli na skuteczną egzekucję.

– Egzekucja nie funkcjonuje w próżni, poszczególne zagadnienia i problemy, z którymi na co dzień stykają się komornicy, w jakiejś mierze łączą się i przenikają ze sferą działania notariuszy. Choćby taka kwestia jak egzekucja w majątku współmałżonka jest często powiązana z tematyką ustrojów małżeńskich i np. notarialnych umów o rozdzielności majątkowej, zasad informowania o tym fakcie etc. Dlatego doszliśmy do przekonania, że dyskusja w murach UW pomiędzy przedstawicielami komorników sądowych i notariuszy pod okiem wybitnych przedstawicieli świata nauki będzie idealną okazją do poszukiwania najlepszych rozwiązań, które będą funkcjonowały w celu usprawnienia działania de facto wymiaru sprawiedliwości – dodaje komornik Dawid Paleczny.

Konferencja odbędzie się w piątek, 29 listopada 2024 r., w godz. 9.30–16.00 w auli Starej Biblioteki UW, Krakowskie Przedmieście 26/28. Program oraz zapisy są dostępne na stronie Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Rygor notariusza. Egzekucja komornicza. Prawnik w egzekucji długów” – WPiA, a także na stronach Izby Komorniczej w Warszawie, Izby Notarialnej w Warszawie czy Polskiego Instytutu Notarialnego.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy, co oznacza, że jej przebieg będzie można również śledzić w serwisie YouTube.