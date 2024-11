Jest szansa na wyższe stawki za urzędówki dla radców prawnych i adwokatów

Sędziowie o ustalaniu stawek jak pełnomocników

Dlaczego sędziowie zasądzają stawki bliżej minimalnych stawek?

Wojciech Łukowski, prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, mówi, że minister sprawiedliwości nie może nakazywać sędziom wydawania orzeczeń o określonej treści, w tym mieści się także kwota zwrotu dla pełnomocników.

– Jeśli sąd ma do rozpoznania sprawę o zapłatę, to wydaje mi się, że kwota minimalna jest godziwa. W sprawach bardziej skomplikowanych to sąd jest gospodarzem i ocenia nakład pracy, stan skomplikowania sprawy itd. Ja jako prezes nie jestem w stanie powiedzieć sądowi orzekającemu, że kwota ma być wyższa – uważa prezes Łukowski. – Choć często w sprawach rodzinnych, pracowniczych te stawki minimalne z urzędu są zdecydowanie za niskie – dodaje.

Sędzia Monika Frąckowiak, dziś prezes Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda, przyznaje, że problem istnieje.

– W moim przypadku różnie bywa i tam, gdzie są sprawy ewidentnie trudniejsze, na przykład podziału majątku wspólnego, i widzę, że jest naprawdę zaangażowany adwokat czy radca prawny, to zasądzam zazwyczaj więcej. Natomiast jeśli chodzi o ogólną praktykę, to wydaje mi się rzeczywiście, że ta stawka minimalna to jest jakiś punkt wyjścia dla sędziów. I naprawdę traktowane jest to w praktyce przez sędziów jako rzecz ekstranadzwyczajna, żeby od tej reguły odstąpić – mówi sędzia. I dodaje, że od jakiegoś czasu stara się być bardziej elastyczna i indywidualnie podchodzić do każdej sprawy.

Beata Najjar, prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, twierdzi, że nie trzyma się minimalnych stawek dla pełnomocników z urzędu. – Kiedy trzeba i jest to uzasadnione, zasądzam więcej – mówi. I dodaje, że jeśli MS chce to rozwiązać kompleksowo, to ma ku temu możliwości prawne. – Podobnie jest ze stawkami dla biegłych sądowych. Dziś trudno jest znaleźć eksperta za kwotę, którą proponuje MS – twierdzi prezes SO w Warszawie.