Krytyka dotyczy też wydawania dużych środków np. na zmianę logo czy rozwijanie wyszukiwarki „szukajradcy.pl”, a jednocześnie obcinanie wydatków na integracje na poziomie krajowym czy też na pomoc dla potrzebujących członków samorządu. Skąd takie decyzje co do wydatków?

O wszystkich kierunkowych działaniach samorządu i tym samym wydatkach decyduje KRRP i jej Prezydium, które podejmują decyzje drogą głosowania, wcześniej poddając proponowane projekty dyskusji. W obu tych gremiach staraliśmy się chyba wszyscy, by angażować się w projekty wartościowe, ciekawe i ważne. I efekty tych projektów możemy zmierzyć – są one budujące. Na poziomie krajowym inicjatywy integracyjne i pomocowe w tej kadencji, zgodnie z decyzją KRRP, prowadziła przede wszystkim Fundacja Subsidio Venire. Również ubolewam nad tym, że robiła to nieskutecznie. Niestety osoba odpowiedzialna za kierowanie działaniami Fundacji (Michał Korwek, również kandydujący na prezesa KRRP – przyp. red.) nie sprostała oczekiwaniom, jakie przed nią postawiono. Fundacja miała możliwości pozyskiwania znacznie większej puli środków, ale de facto pozyskała niewielkie kwoty potrzebne na jej bieżące funkcjonowanie. Warto przypomnieć, że Fundacja zebrała z odpisu podatkowego tzw. 1,5 proc. zaledwie ok. 14 tys. zł – to przy wielkości naszego środowiska bardzo mało. Model, jaki przyjęliśmy, miał sprawiać, że fundacja rozwinie działalność i stanie się szybko samowystarczalna. Tak się nie stało, więc pewnie warto to przemyśleć w kolejnej kadencji. Dodam, że środki dotychczas wydatkowane na integrację na poziomie krajowym zostały przekazane do Izb które przejęły zadania pomocowe i integracyjne na rzecz swoich członków. Było to zdecydowanie postulowane przez część Izb. Inne inicjatywy o wymiarze również integracyjnym, jak spotkania koordynacyjne, Forum Młodych Radców czy Forum Aplikantów Radcowskich, które pozostawały w kompetencjach Prezydium i Komisji Stałych KRRP cieszyły się dużą popularnością i przyniosły dobre rezultaty.

Rozpoczęty proces budowania marki, której tylko częścią jest projekt nowego logo, jest niezwykle ważny dla naszego środowiska i wymaga czasu, co pokazały liczne i długie dyskusje na ten temat, prace są na ukończeniu. Natomiast co do wyszukiwarki Szukajradcy.pl. To unikalny w skali kraju projekt, który zapewnia radcom prawnym dobrą, wiarygodną, skuteczną i bezpłatną ekspozycję w Internecie, gdzie większość klientów poszukuje pełnomocnika. Z sukcesem korzysta z niego kilka tysięcy radców i pewnie korzystałoby więcej, gdybyśmy we wszystkich Izbach równie aktywnie i rzetelnie informowali o tej platformie i jej zaletach. Poza tym zwracam uwagę, że koszt samej wyszukiwarki jest naprawdę niewielki, a bardziej znaczące koszty, o których pewnie mowa, były wydatkowane na kampanię promującą przede wszystkim nasz zawód. Szukajradcy.pl to miejsce, do którego możemy odesłać w kampanii i wiarygodne źródło informacji o radczyniach i radcach prawnych dla osób poszukujących pomocy prawnej.

Co pana zdaniem udało się osiągnąć w upływającej kadencji?

Bardzo wiele. I mówię o tym dlatego, że bezprecedensowe osiągnięcia XI kadencji to efekt ciężkiej pracy dziesiątek, a czasem setek ludzi, którzy z energią i determinacją wytyczali w niełatwych warunkach czasem bardzo nowatorskie ścieżki. Tak więc stworzenie takiego skutecznego, zaangażowanego zespołu koleżanek i kolegów jest moim zdaniem najważniejszym osiągnięciem tej kadencji. A poza tym, w sensie projektowym, mamy bardzo wiele sukcesów: zaczynając od kampanii wizerunkowej, która co roku docierała do ok. 18 mln odbiorców, przez rozbudowę platformy e-KIRP i stworzenie olbrzymiej biblioteki szkoleniowej, z której korzysta obecnie niemal 33 tys. radców, stworzenie unikalnego w skali kraju Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, które nadal pomaga ofiarom wojny w Ukrainie, olbrzymie wsparcie dla aplikantów (pierwszy w historii próbny egzamin, z którego skorzystało ponad 2,5 tys. osób, repetytoria egzaminacyjne, zajęcia specjalizacyjne online i wiele innych), po stworzenie nowych narzędzi komunikacji wewnętrznej (tylko comiesięczny Newsletter Radcowski czyta ponad 7.000 osób). A to zaledwie wybrane wątki. Każde z tych osiągnięć jest mierzalne, mamy konkretne dane dowodzące, że projekt jest udany, użyteczny dla radców prawnych. Dlatego myślę, że krytykowanie tych przedsięwzięć tylko dlatego, że ja stoję na czele Rady, która je firmowała, jest co najmniej nietaktowne wobec dziesiątek osób, które realnie te efekty wypracowały.