Bartłomiej Tkacz: Samorząd musi działać dla potrzeb radców

Mamy tu swego rodzaju paradoks, bo większość członków samorządu to radczynie prawne. Uważam także, że kompetencje kobiet w zakresie zarządzania oraz współpracy są nie do przecenienia. W mojej macierzystej izbie opolskiej od czterech kadencji dziekanami są kobiety. Również to radczynie prawne jako jedyne spośród polskich prawników były do tej pory prezydentkami międzynarodowych organizacji prawniczych – CCBE i FBE. To wielki sukces. Pełnienie ról zarządczych przez kobiety w naszym samorządzie jest to jednak nadal obszar niewystarczająco zagospodarowany. Uważam, że wzorem Komisji Europejskiej, przedstawiciele każdej płci każdorazowo powinni być reprezentowani w każdym aspekcie działania samorządu. Uważam, że zainaugurowanie Komisji Kobiet przy Krajowej Radzie Radców Prawnych to dobre rozwiązanie na wstępnym etapie. Później zapewne nie będzie ono już potrzebne, bo radczynie w ten sposób określą swoje oczekiwania i potrzeby oraz sposób ich osiągnięcia. Ze swojej strony deklaruję, że jako Prezes zrobię wszystko, aby dać do tego przestrzeń i przeznaczyć środki na ten cel.

Krytykował pan też likwidację integracji organizowanych na poziomie krajowym przez samorząd. Dlaczego to takie ważne?

Była to jedna z pierwszych decyzji dotychczasowego prezesa KRRP na początku mijającej kadencji tj. likwidacja wcześniej działającej integracji na poziomie krajowym samorządu i przeniesienie jej do innego podmiotu. Zabrakło na poziomie krajowym istotnego budulca wspólnoty - wspólnego spędzania czasu i budowania relacji osobistych z udziałem samorządu. A ich brak skutkuje atomizacją środowiska, co jest bardzo niekorzystne dla wspólnoty samorządowej.

Jakie jeszcze postulaty chciałby pan zrealizować, jeśli uda się zostać prezesem?

Ważna jest dla mnie pomoc dla radców prawnych w wykonywanych przez nich obowiązkach zawodowych, wsparcie w zakresie radzenia sobie ze stresem i obciążeniem zawodowym. Temu miałyby służyć narzędzia, wypracowywane dla radców na poziomie krajowym, np. w zakresie narzędzi informatycznych, dostępnych dla członków samorządu, a także wspomniana przeze mnie superwizja, jako pomoc przy niwelacji obciążeń i stresów, które wiążą się z wykonywaniem zawodu, której organizacją zajęłyby się izby okręgowe. Środki na to mogłaby zapewnić zmiana wysokości proporcji składki odprowadzanej przez izby okręgowe do izby krajowej, poprzez ograniczenie części składki przekazywanej do izby krajowej, bez uszczerbku dla działalności izby krajowej. Na ten moment większość OIRP ma większe potrzeby niż przychody, podczas gdy KIRP, po zrealizowaniu zakupu siedziby, ma znaczne oszczędności.

Uważam także, że dobrze byłoby przeznaczyć kwoty w budżecie krajowym na realizację oddolnych inicjatyw członków samorządu – swego rodzaju budżet obywatelski, gdzie decyzje o przeznaczeniu kwot na poszczególne projekty odbywa się poprzez głosowanie powszechne. Ponadto chciałbym w pełni wykorzystać potencjał członków samorządu, a w tym zakresie współpracować ze światem akademickim, strategicznie promując nasz zawód na polu naukowym i edukacyjnym, a także w organizacjach międzynarodowych. Jesteśmy w sytuacji, gdy rynek usług prawniczych w zakresie podaży dynamicznie się rozszerza, a o pracę dla radców prawnych jest coraz trudniej. I bez zmiany podejścia do kwestii wykonywania zawodu, przez co mam na myśli poszukiwanie nowych pól aktywności zawodowej dla radców prawnych, sobie z tym nie poradzimy.