Trwa wojna o władzę w Prokuraturze Krajowej

Od piątku trwa spór o władzę w Prokuraturze Krajowej. Wówczas minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar stwierdził, że Dariusz Barski nie jest prokuratorem krajowym z uwagi na nieprawidłowe przywrócenie go do służby. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, prokuratorzy i eksperci nie są co do tego zgodni. Jednocześnie MS poinformowało, że prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego. Powołani jeszcze za Zbigniewa Ziobry zastępcy prokuratora generalnego oświadczyli, że Bilewicz nie został skutecznie mianowany p.o. prokuratora krajowego.

Kim jest prokurator Ewa Wrzosek

Wynagrodzenia w PK ujawniła prokurator Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. W kwietniu 2021 roku wszczęła ona śledztwo w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez przedsięwzięcie działań mających na celu przeprowadzenie prezydenckich wyborów kopertowych w kwietniu 2020 r., w czasie stanu epidemii. Tego samego dnia śledztwo zostało umorzone decyzją przełożonej, prokurator Mirosławy Chyr z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dzień później Prokurator Krajowy polecił wszcząć wobec Wrzosek postępowanie dyscyplinarne z powodu "oczywistego i rażącego naruszenia przepisów prawa".

Od grudnia 2022 do października ubiegłego roku prok. Wrzosek była zawieszona w czynnościach służbowych. Do pracy przywróciła ją Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

Prokurator Ewa Wrzosek została zawieszona w czynnościach służbowych w grudniu 2022 r. Wówczas to wszczęto wobec niej także postępowanie dyscyplinarne oraz skierowano do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie jej immunitetu. Dotychczas nie usłyszała ona zarzutów dyscyplinarnych i nie straciła immunitetu. Sprawy te trwają.

Wnioski o uchylenie immunitetu dwóm warszawskim śledczym – Małgorzacie Mróz oraz Ewie Wrzosek – skierowano w ramach śledztwa dotyczącego ujawniania osobom nieuprawnionym informacji z prowadzonych postępowań karnych. Zarzuty, które wobec nich formułuje szczecińska Prokuratura Regionalna, dotyczą przekazania osobom nieuprawnionym informacji z toczącego się postępowania, niedopełnienia obowiązków służbowych oraz – wobec prokurator Wrzosek – również zaangażowania się w działalność polityczną.