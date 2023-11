W piśmie 15 listopada 2023 r., wystosowanym do minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej, pojawia się prośba o uruchomienie rezerwy celowej w kwocie sięgającej niemal 200 mln. złotych. Pod wnioskiem podpisał się pierwszy zastępca prokuratora generalnego prokurator krajowy Dariusz Barski. Jak możemy przeczytać, chodzi o zaspokojenie wymagalnych roszczeń z tytułu wynagrodzeń prokuratorów i asesorów prokuratorskich za okres od stycznia do października 2023 roku. O co chodzi i dlaczego poparciu tego wniosku służy wyrok Trybunały Konstytucyjnego w sprawie sędziów?

Wynagrodzenia sędziów niezgodne z konstytucją

Wysokość wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych określona została przez odpowiednie artykuły ustawy okołobudżetowej na rok 2023. Jednak Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 8 listopada 2023 r. uznał te przepisy za niezgodne z konstytucją. Ich niekonstytucyjność swoje źródło bierze w fakcie, że podstawę określania wynagrodzeń zasadniczych sędziów określono w sposób kwotowy i sztywny (5444,42 zł). Tymczasem, zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, wynagrodzenia te powinno określać się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia brutto w II kw. poprzedniego roku ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Trybunał w swoim wyroku przychylił się do drugiego ze sposobów, tym samym uznając za niekonstytucyjne rozwiązania ustawy okołobudżetowej i nakładając na państwo obowiązek wyrównania wypłaconych sędziom kwot za okres od stycznia do października 2023 r.

Wynika to stąd, iż sztywna kwota ustalana ustawowo w sposób niebezpieczny prowadzi do uzależnienia władzy sądowniczej od ustawodawczej. A ponadto zmieniony sposób ustalania sędziowskich wynagrodzeń oznacza, iż są one dużo niższe od tych wynikających z prawa o ustroju sądów powszechnych.

Wyrok TK został wydany w wyniku wniosków złożonych przez I prezesa Sądu Najwyższego, prezesa NSA i Krajową Radę Sądownictwa. Niemal identyczny wniosek w sprawie wynagrodzeń prokuratorów, który wbrew postulatom środowiska nie został rozpoznany wraz z "sędziowskimi", nadal czeka w TK.