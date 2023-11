– 27 października na żądanie TK uzupełniliśmy braki formalne, doręczając dodatkowe odpisy statutu i uchwały Rady Głównej związku. W tym momencie nie ma przeszkód formalnych do rozpoznania wniosku – uważa. Podkreśla, że nie są niezbędne przy tym stanowiska innych podmiotów, takich jak np. prokurator generalny czy Sąd Najwyższy, bo wzorzec kontrolny w postaci art. 2 konstytucji jest tożsamy ze wzorcem ujętym we wnioskach „sędziowskich” już przyjętych do rozpoznania.

Daleko idące skutki dla ok. 20 tys. sędziów, prokuratorów i referendarzy

– Najistotniejsze jest tu stanowisko prokuratora generalnego. Będąc jednocześnie ministrem sprawiedliwości, a zatem członkiem rządu, opowiedział się za stwierdzeniem niezgodności ustawy okołobudżetowej z konstytucją. Oznacza to de facto odejście przez rząd od stanowiska będącego podstawą do mrożenia pensji sędziów i prokuratorów od 2021 r. – mówi Skała.

I dodaje, że ewentualne korzystne rozstrzygnięcie Trybunału będzie miało daleko idące skutki dla ok. 20 tys. sędziów, prokuratorów i referendarzy. Po stronie władzy wykonawczej powstanie obowiązek wyrównania wynagrodzeń za 2023 r. To kwota 780 mln zł. Drugą konsekwencją będzie konieczność korekt w budżecie na 2024 r. Po trzecie, wyrok wpłynie na roszczenia za lata 2021–2022 w zakresie, w którym w sądach toczy się już ponad 1000 spraw. – Jeśli w tym obszarze rządzący nie zdecydują się na rozwiązania systemowe i naprawcze, sądy czeka lawina pozwów, a Skarb Państwa tysiące kosztownych porażek –pointuje szef ZZPiPP.