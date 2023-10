Jarosław Kaczyński: Gwarantujemy stabilne rządy. A tam będą kłótnie

Wynik wyborów ma wskazać, czy "podtrzymany zostanie system PiS".



Według Kaczyńskiego ma być on "dużo bardziej efektywny i dużo bardziej sprawiedliwy" od "systemu Tuska" - nieefektywnego, niesprawiedliwego i opartego na zależnościach od czynników zewnętrznych.



- To znaczy z jednej strony Niemiec, a z drugiej strony Rosji. Przy czym tutaj za pierwotną chyba należy uznać tę zależność od Niemiec – stwierdził Jarosław Kaczyński.



Jarosław Kaczyński: Gwarantujemy stabilne rządy

Wicepremier zapewniał, że wygrana Zjednoczonej Prawicy gwarantuje stabilne rządy, co miała pokazać w ciągu ostatnich 8 lat, a po przeciwnikach można się spodziewać zgoła czegoś innego - nieustających kłótni między partiami opozycji, kłótnie z prezydentem, Bankiem Narodowym i Trybunałem Konstytucyjnym.



- To prowadzi ku anarchii - mówił prezes. - Zapowiedzi zemsty prowadzą ku czemuś, co można porównać z jakimiś dalej jeszcze idącymi niebezpieczeństwami. Zamiast spokoju i rozwoju, będziemy mieli jedną wielką awanturę i cofanie się do tyłu, jeśli chodzi o jakość życia – stwierdził Jarosław Kaczyński