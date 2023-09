"Nie umiecie rządzić". Zaskakujący wpis premiera Mateusza Morawieckiego. O co chodziło?

Mateusz Morawiecki odpowiedział Donaldowi Tuskowi

O co chodziło premierowi? Z godziny publikacji tweeta wynika, że Morawiecki chciał się odnieść do wpisu Donalda Tuska.



Tusk godzinę wcześniej napisał na platformie X, że "15 października albo my (PO - red.) wyprowadzimy PiS, albo PiS wyprowadzi nas. Z Unii". Stanowiło to nawiązanie do jego wystąpienia w Bydgoszczy, gdzie przewodniczący PO ostrzegał, że partia rządząca może wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.



Pierwsze zdanie wpisu Morawieckiego wskazuje, że chciał on odnieść się do wpisu Tuska. Jednak zamiast odpowiedzieć na wpis, albo go zacytować, umieścił zupełnie odrębny wpis, który pozbawiony kontekstu okazał się niezrozumiały.