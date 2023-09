Sondaż: Opozycja ma większość pierwszy raz od miesięcy

Wzrosty Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy nie są duże, ale za to wyraźnie widać zniżkę notowań Konfederacji z 12,4 proc. do 9,4, a więc o 3 pp. To daje jej dopiero piąte miejsce na liście partyjnego poparcia.

Bezpartyjni Samorządowcy, choć nie przekraczają 5-procentowego progu, a więc nie biorą udziału w podziale mandatów, notują 2 proc. poparcia, co daje im szansę na osiągnięcie 3 proc. w skali kraju kwalifikujących to ugrupowanie do otrzymywania po wyborach państwowych subwencji.

Rzeczpospolita

Czy ta zmiana kolejności na liście partyjnego poparcia wpływa na przewidywany podział mandatów w Sejmie?

Zdecydowanie tak. – O tym, kto będzie mógł stworzyć większość rządową, zadecydują proporcje sił między trzema mniejszymi partiami – uważa socjolog prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zdaniem liderzy rankingu – zarówno PiS, jak i KO – mają swoje ograniczenia i blokujące dalszy wzrost „szklane sufity”.