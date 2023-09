PiS obieca darmowe obiady dla uczniów podstawówek. "Liczymy na efekt 500 plus"

- Darmowe obiady to prosty przekaz i liczymy na efekt 500 plus. Wtedy to chwyciło, więc mamy nadzieję, że teraz również. W końcu to także ważny społecznie temat - zauważa.



Prawo i Sprawiedliwość mnoży obietnice

Im bliżej 15 października, tym więcej obiecuje partia rządząca.

Podczas trwającej kampanii wyborczej, która oficjalnie - bo nieoficjalnie trwa od miesięcy - rozpoczęła sie 8 sierpnia od ogłoszenia przez prezydenta Dudę daty wyborów, partia Jarosława Kaczyńskiego zdążyła już obiecać poprawę jakości życia na osiedlach z wielkiej płyty.



Program "Przyjazne Osiedle" zakłada dofinansowanie robót termoizolacyjncyh w wielkopłytowych blokach, tworzenie miejsc zieleni i parkingów. Program ma kosztować 5 miliardów złotych - w pierwszym roku realizacji.



Ponadto, w ramach obietnic wyborczych ma się poprawić wyżywienie w szpitalach. PiS obiecał to ustami nowej minister zdrowia, która zapowiedziała program "Dobry posiłek" w szpitalach i dostępność porad dietetyka dla pacjentów.