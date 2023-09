Prorządowe fundacje w mediach publicznych zareklamują referendum

Moja mama dostała właśnie skierowanie do specjalisty na 2025 rok. A i tak ma więcej szczęścia niż dzieci, które potrzebują pomocy psychiatry dziecięcego w Będzinie, bo im przyjdzie czekać na 2030 rok. Ale głowy do góry! Te parę lat minie jak z bicza strzelił, a na dodatek dobrze was nakarmią.