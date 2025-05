Słona kara za „partyzancki ogródek" przed kamienicą w Warszawie

Mieszkanka Starego Mokotowa została ukaraną grzywną w wysokości 1000 zł za to, że przy wejściu do budynku urządziła maleńkie rabaty z malwami, hortensjami, tulipanami. Urząd dzielnicy uznał to za nielegalne zajęcie pasa drogowego.