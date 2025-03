Czy każdy może żądać informacji przetworzonej? Dokumentacja z wizytacji sądu

Ostatecznie wnioskodawcę wezwano jeszcze do wykazania, że żądane dokumenty są szczególnie istotne dla interesu publicznego, bo ich zakres wymaga przetworzenia. Na to wezwanie mężczyzna nie zareagował.

W tej sytuacji prezes WSA odmówił udostępnienia informacji. Nie kwestionował, że to, czego domaga się wnioskodawca, to informacja publiczna, która zasadniczo podlega udostępnieniu. Niemniej jest to tzw. informacja przetworzona, która wymaga skompletowania, skopiowania, a następnie analizy (pod kątem ochrony danych) ponad 3 tys. stron dokumentów. Do udostępnienia takiej informacji wymagane jest wykazanie, że jest szczególnie ważna dla interesu publicznego. Prezes podkreślił też, że jej przygotowanie znacznie utrudniłoby bieżącą działalność sądu.

Ponieważ wnioskodawca sam nie wytłumaczył, dlaczego żądana informacja miała być szczególnie ważna dla interesu publicznego, prezes z urzędu sam zajął się tą kwestią. I szczególnego interesu publicznego w udostępnieniu informacji przetworzonej się nie dopatrzył. Zauważył, że wnioskodawca nie pełni żadnych funkcji związanych z nadzorem nad sądownictwem administracyjnym, finansami publicznymi czy innych, które pozwalałyby mu na prawne kontrolowanie działalności sądów administracyjnych i przyczyniłyby się do ich usprawnienia.

Czy trzeba wykazać się szczególnym interesem przy dostępie do informacji publicznej? Co orzekł NSA

Mężczyzna nie ustąpił. W odwołaniu przekonywał, że żądane dokumenty są gotowe do udostępnienia. I nie ma znaczenia liczba stron, których się domaga. Dodatkowo żądał wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec wskazanych osób z kierownictwa WSA.

Prezes NSA żadnych naruszeń przy odmowie się nie dopatrzył i spór trafił na wokandę. Skarżący dalej przekonywał, że żądane informacje dotyczą uchylania się przez sądy administracyjne od wykonania prawomocnych postanowień sądu powszechnego. Ponadto dotyczą konkursu na stanowisko dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. A w jego ocenie działania sądów administracyjnych pozbawiają go gwarantowanego w konstytucji prawa do sądu.