6. W procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie jest konieczny udział wszystkich kredytobiorców po stronie powodowej – uchwała SN z dnia 19 października 2023 roku, III CZP 12/23, skład 3 sędziów.

Ta uchwała z oczywistych względów jest istotna dla postępowań „frankowych”. Sąd Najwyższy rozważał, czy w przypadku powództw o ustalenie nieważności umowy kredytu zachodzi tzw. współuczestnictwo konieczne po stronie czynnej (powodowej). Współuczestnictwo konieczne polega zasadniczo na tym, że sprawa nie powinna być prowadzona jeśli akcesu do niej nie zgłosiły wszystkie osoby, których ona dotyczy, a braki w tym zakresie mogą prowadzić miedzy innymi do oddalenia powództwa. Z kolei, jeżeli okaże się, że nie występują w charakterze powodów lub pozwanych wszystkie osoby, których łączny udział w sprawie jest konieczny, sąd wezwie stronę powodową, aby oznaczyła w wyznaczonym terminie osoby niebiorące udziału w taki sposób, by ich wezwanie lub zawiadomienie było możliwe, a w razie potrzeby, aby wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora. Osoby, których udział w sprawie w charakterze powodów jest konieczny, sąd zawiadomi o toczącym się procesie.

SN wskazał, że współuczestnictwo konieczne ma swoje źródło w przepisie ustawy lub istocie spornego stosunku prawnego, wobec czego musiał rozważyć, czy z istoty umowy kredytowej wynikała konieczność występowania po stronie powodowej wszystkich kredytobiorców. Odpowiedź była negatywna z uwagi na to, że stosunek kredytu jest stosunkiem zobowiązaniowym o charakterze pieniężnym, nie ma zatem charakteru zbliżonego do współwłasności, zaś przedmiot świadczenia nie jest niepodzielny.

7. Ogłoszenie upadłości dłużnika nie powoduje utraty przez wierzyciela legitymacji do wytoczenia powództwa o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną na podstawie art. 527 k.c. – uchwała SN z dnia 14 czerwca 2023 roku, sygn. akt III CZP 84/22, skład 7 sędziów.

Jest to ważna uchwała „siódemkowa” dla postępowania upadłościowego. Potrzeba jej podjęcia wyniknęła z niejasności na gruncie art. 132 ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe, zgodnie z którym nie można żądać uznania czynności za bezskuteczną po upływie dwóch lat od dnia ogłoszenia upadłości, chyba że na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego uprawnienie to wygasło wcześniej. Pojawiły się wątpliwości co do tego, czy po upływie terminu określonego w tym przepisie odżywa legitymacja wierzycieli upadłego do wytoczenia powództwa o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną na podstawie art. 527 k.c. (skarga pauliańska).