To sedno orzeczenia Sądu Najwyższego, który uchylił uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej odmawiającą rejestracji Komitetowi Wyborczego Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni i Samorządowcy.

Reklama

PKW: związku stowarzyszeń nie wolno dopuścić do wyborów samorządowych

W ocenie PKW przepisy kodeksu wyborczego nie przewidują możliwości utworzenia komitetu wyborczego przez związek stowarzyszeń, ponieważ członkami takiego związku mogą być osoby prawne, którym nie przysługuje prawo zgłaszania kandydatów w wyborach samorządowych. Dopuszczenie takich związków do wyborów na równi z samodzielnymi stowarzyszeniami naruszałoby zasadę równości wyborów, o której mowa w art. 169 ust. 2 konstytucji oraz w kodeksie wyborczym. Związek kilku czy kilkunastu stowarzyszeń jest w odniesieniu do celów politycznych, jakie chce on osiągnąć, zdecydowanie silniejszy niż jedno stowarzyszenie albo jedna inna organizacja społeczna. Przyjęcie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przez związek stowarzyszeń stanowiłoby de facto akceptację dla utworzenia koalicji stowarzyszeń niedopuszczonej przez kodeks wyborczy – uznała PKW.

Czytaj więcej Z regionów Wybory samorządowe 2024: Jak znaleźć się w spisie wyborców? Aby móc zagłosować na miejscu mieszkańcy już powinni składać wnioski o zameldowanie na pobyt stały, albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania – apelują władze miast przed wyborami samorządowymi.

Pełnomocnik wyborczy KW Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni i Samorządowcy zaskarżył do SN tę uchwałę, zarzucając PKW pozaprawne ograniczenie udziału w wyborach związkowi stowarzyszeń, a w konsekwencji złamanie zasady powszechności i równości wyborów oraz zakazu dyskryminacji. Wniósł o uchylenie uchwały.

Sąd Najwyższy w składzie sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych: Aleksander Stępkowski – przewodniczący, Elżbieta Karska i Paweł Czubik, skargę uwzględnił i uchwałę PKW uchylił.