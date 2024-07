Decyzja o zmianie nazwy lotniska jest we Włoszech krytykowana przez opozycję, ale rząd Georgi Meloni od dawna naciskał na uczczenie Berlusconiego. Początkowo planowano zmianę nazwy na „Berlusconi Airport” drugiego mediolańskiego portu — Linate, skąd operują linie niskokosztowe. Zaprotestował wtedy burmistrz Mediolanu, Beppe Sala. Przekonywał, że takie decyzje można podejmować najwcześniej w 10 lat po śmierci osoby, którą chce się uhonorować. — Nadal upieram się przy zachowaniu zasady dziesięcioletniego okresu czasu i dotychczas ona obowiązywała w tym kraju. Dla niektórych jednak, i nie mówię tutaj akurat o Salvinim, ale ogólnie, zasady są po to, by ich przestrzegać, a nie omijać.

Pierfrancesco Majorino, lider Partii Demokratycznej w Radzie Regionalnej Lombardii jest wręcz oburzony. — Wydaje mi się nie do zaakceptowania, żeby Malpensę zmieniać na Silvio Berlusconiego. Były premier był politykiem, który doprowadził do głębokich podziałów, sam miał za sobą bardzo wątpliwą moralnie przeszłość, z którą nie identyfikuje się większość Lombardczyków i większość Włochów — mówił w rozmowie z „Il Sole 24 Ore”.