W kolejnym secie na Djokovicia czekała jednak niespodzianka: Hurkacz, grający bez napięcia, doczekał chwili, gdy Novak trochę nie dopilnował serwisu i nagle przyszło przełamanie. W takich spotkaniach to mocna obietnica wygranego seta – rzeczywiście za kilkanaście minut tablica wyników pokazała: 6:4 dla Polaka.

To był dla faworyta zimny prysznic, który najwyraźniej go otrzeźwił. Djoković przełamał Hurkacza dwa razy i zamknął kwestię trzeciego seta w 30 minut. Ten mecz to uczciwe podsumowanie sezonu w wykonaniu naszego tenisisty, który jest dziś "dziewiątą" rakietą świata. Były momenty, które budziły nadzieje, ale zazwyczaj kończyło się niedosytem.

Wyniki ATP Finals 2023

Grupa Zielona (single): N. Djoković (Serbia, 1) – H. Hurkacz (Polska, 9) 7:6 (7-1), 4:6, 6:1. Tabela: 1. Sinner 2-0 4-1; 2. Djoković 2-1 5-4; 3. Rune 1-1 3-2; 4. Hurkacz 0-1 1-2, 5. Tsitsipas 0-2 0-4. Ostatni mecz: J. Sinner (Włochy, 4) – H. Rune (Dania, 8).

Grupa Zielona (deble): S. Gonzalez/E. Roger-Vasselin (Meksyk, Francja, 4) – I. Dodig/A. Krajicek (Chorwacja, USA,1) 6:4, 3:6, 15-13. Tabela: 1. Granollers/Zeballos 2-0 4-1; 2. Gonzalez/Roger-Vasselin 2-1 5-3; 3. Dodig/Krajicek 1-2 3-4; 4. Gonzalez/Molteni 0-2 0-4. Ostatni mecz: M. Granollers/H. Zeballos (Hiszpania, Argentyna, 5) – M. Gonzalez/A. Molteni (Argentyna, 7).