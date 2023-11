ATP Finals. Zverev pokonał debiutanta Alcaraza

Czytaj więcej Tenis ATP Finals. Novak Djoković: Najważniejszy cel to numer 1 na świecie Została niespełna doba do pierwszego meczu turnieju mistrzów ATP Tour Jannik Sinner – Stefanos Tsitsipas. Główny kandydat do tytułu Novak Djoković też gra w niedzielę, jeśli wygra wieczorem z Holgerem Rune – zostanie nr 1 na koniec roku

Do prowadzenia 6:4 dołożył po kilku minutach wczesne przełamanie serwisu Rublowa w drugim secie, gdy było 6:4, 2:0 Andriej wyraźnie stracił wiarę w sukces, zaczął dyskutować ze sobą, swą ekipą i całym światem. Taka postawa szybko zamieniała się w kolejne przegrane gemy, po chwili było 4:1 dla Daniiła, do zakończenia meczu z tego miejsca był już niewielki krok. Wynik 6:4, 6:2 dla Miedwiediewa oznaczał prowadzenie zwycięzcy w Grupie Czerwonej (i ostatnie miejsce pokonanego), choć na razie jeszcze wszystko jest możliwe, przynajmniej do środy wieczorem, czyli do zakończenia drugiej serii meczów tej grupy.

W wtorek zaś wracają na kort w Pala Alpitour tenisiści z Grupy Zielonej. O 14.30 walczą pokonani w pierwszym meczu Holger Rune ze Stefanosem Tsitsipoasem, o 21. zwycięzcy, czyli Novak Djoković i Jannik Sinner – szykuje się przebój dnia, a właściwie wieczoru lub nawet nocy.

ATP Finals 2023

Grupa Czerwona (single): A. Zverev (Niemcy, 7) – C. Alcaraz (Hiszpania, 2) 6:7 (3-7), 6:3, 6:4; D. Miedwiediew (3) – A. Rublow (5) 6:4, 6:2. Tabela: 1. Miedwiediew 1-0 2-0; 2. Zverev 1-0 2-1; 3. Alcaraz 0-1 1-2; 4. Rublow 0-1 0-2.

Grupa Czerwona (deble): W. Koolhof/N. Skupski (Holandia, W. Brytania, 2) – R. Hijikata/J. Kubler (Australia, 8) 6:3, 6:4; R. Ram/J. Salisbury (USA, W. Brytania, 6) – R. Bopanna/M. Ebden (Indie, Australia, 3) 6:3, 6:4. Tabela: 1-2. Koolhof/Skupski i Ram/Salisbury 1-0 2-0; 3-4. Hijikata/Kubler i Bopanna/Ebden 0-1 0-2.